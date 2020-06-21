Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2020 ore 19:00
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VIABILITA’ DEL 21 GIUGNO 2020 ORE 18.50 FRANCESCO TITOTTO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA LE USCITE COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA
SUL GRANDE RACCODO ANULARE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO E SI STA IN CODA TRA LE USCITE POTINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SULLA A 24 ROMA TERAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA
ANCHE SULLA A12 ROMA TARQUINIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SANTA SEVERA E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA AURELIA SI STA IN CODA TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA
SI ALLUNGANO LE CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
SUL LITORALE ROMANO CONTINUANO I RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
PER IL MOMENTO è TUTTO. UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E AL PROSSIMO APPUNTAMETNO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral