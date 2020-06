Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2020 ore 19:00

VIABILITA’ DEL 21 GIUGNO 2020 ORE 18.50 FRANCESCO TITOTTO

SULLA A1 ROMA NAPOLI SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA LE USCITE COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA

SUL GRANDE RACCODO ANULARE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO E SI STA IN CODA TRA LE USCITE POTINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA

SULLA A 24 ROMA TERAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA

ANCHE SULLA A12 ROMA TARQUINIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SANTA SEVERA E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SULLA AURELIA SI STA IN CODA TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA

SI ALLUNGANO LE CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA

SUL LITORALE ROMANO CONTINUANO I RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE

