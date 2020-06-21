Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2020 ore 19:30
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VIABILITA’ DEL 21 GIUGNO 2020 ORE 18.50 FRANCESCO TITOTTO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE ROMA
SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELLA A1 SI RALLENTA TRA MONTEPORZIO CATONE E IL CASELLO ROMA SUD
SULLA A 24 ROMA TERAMO SI ALLUNGANO LE CODE TRA LE USCITE VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA
SULLA A12 ROMA TARQUINIA PERMANGONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SANTA SEVERA E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
ANCHE SULLA AURELIA SI STA IN CODA TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPAGNANO E LE RUGHE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
INFINE, PERMANGONO CODE A TRATTI SUL LITORALE ROMANO TRA MARINA DI ARDEA E CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER IL MOMENTO è TUTTO. UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E AL PROSSIMO APPUNTAMETNO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral