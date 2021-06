Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2021 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2021 ORE 08:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO DISAGI A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA, ALTEZZA CENTRALE DEL LATTE, CHE PROVOCA FORTI RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PER NOMENTANA E APPIA. E TRAFFICO BLOCCATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CON LUNGHI INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E LA PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD FINO A TOR VERGATA PER CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE.

ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO LA BARRIERA DI FIANO ROMANO SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD A SEGUITO DELL’INCENDIO DIVAMPATO IERI IN CARREGGIATA. SI CONSIGLIA DI USARE IL CASELLO DI CASTEL NUOVO DI PORTO PER IL TRAFFICO PER E DA ROMA.

SI PROCEDE IN COLONNA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

FORTI RALLENTAMENTI POI SULLA CASSIA BIS NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL DE’ CEVERI E L’ALLACCIO COL GRA VERSO ROMA;

SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA.

INFINE, CODE SULLA PONTINA TRA VIA APRILIANA E L’INCROCIO CON LA LAURENTINA SEMPRE VERSO LA CAPITALE.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO.

