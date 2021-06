Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2021 ore 11:30

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovate l’ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare segnaliamo Code in carreggiata interna a seguito di un incidente tra le uscite per Casal del Marmo e via Trionfale chiusa la corsia di sorpasso si viaggia su due sole corsie sempre interna e rallentamenti tra la casina e l’abbia mentre in carreggiata esterna traffico intenso trapuntine Ardeatina permangono forti disagi per traffico congestionato sulla tangenziale dove il traffico è bloccato tra Tiburtina e lo svincolo per La Salaria in direzione Ovest ricordiamo che resta chiusa al traffico la barriera di Fiano Romano sulla Nazione Roma nord dell’incendio divampato ieri in carreggiata si consiglia di usare il casello di Castelnuovo di Porto per il traffico per è da Roma infine rallentamenti sulla Casilina TrafficBorghesiana nelle due direzioni da Federico Monti Astral infomobilità al momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Servizio fornito da Astral