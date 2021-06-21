Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2021 ORE 19:20 MARCO CILUFFO
BUONASERA BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA SULL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
PERMANGONO RALLENTAMENTI ALTEZZA VALMONTONE
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
RIPERCUSSIONI IN ENTRATA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
DA TORRENOVA AL RACCORDO
RIMANIAMO SUL RACCORDO DOVE Cè MOLTO TRAFFICO
NEL DETTAGLIO
IN CARREGGIATA ESTERNA
CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO DELLA VIA APPIA
MENTRE IN INTERNA STESSA SITUAZIONE
TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA
ALTRE CODE PER TRAFFICO
SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
VERSO OSTIA
SEMPRE VERSO OSTIA PER UN INCIDENTE
SI STA IN CODA SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA RACCORDO
RICORDIAMO CHE STASERA DALLE 20 A MEZZANOTTE, È IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO CHE INTERESSERÀ UNICAMENTE IL CONSORZIO ROMA TPLLA RETE ATAC SARÀ INVECE REGOLARMENTE IN SERVIZIO COMPRESE LE LINEE NOTTURNE
SEMPRE QUESTA SERA ATTIVI CANTIERI SULLA TANGENZIALE CON LA CHIUSURA TRA SALARIA E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO A VENERDI DALLE ORE 22 ALLE 5 DEL MATTINO
PER IL MOMENTO è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’
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