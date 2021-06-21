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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2021 ore 19:45

di - 21 Giugno 2021 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2021 ORE 19:20 MARCO CILUFFO
    BUONASERA BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA SULL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
    PERMANGONO RALLENTAMENTI ALTEZZA VALMONTONE
    IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    RIPERCUSSIONI IN ENTRATA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    DA TORRENOVA AL RACCORDO
    RIMANIAMO SUL RACCORDO DOVE Cè MOLTO TRAFFICO
    NEL DETTAGLIO
    IN CARREGGIATA ESTERNA
    CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO DELLA VIA APPIA
    MENTRE IN INTERNA STESSA SITUAZIONE
    TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA
    ALTRE CODE PER TRAFFICO
    SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
    VERSO OSTIA
    SEMPRE VERSO OSTIA PER UN INCIDENTE
    SI STA IN CODA SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA RACCORDO
    RICORDIAMO CHE STASERA DALLE 20 A MEZZANOTTE, È IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO CHE INTERESSERÀ UNICAMENTE IL CONSORZIO ROMA TPLLA RETE ATAC SARÀ INVECE REGOLARMENTE IN SERVIZIO COMPRESE LE LINEE NOTTURNE
    SEMPRE QUESTA SERA ATTIVI CANTIERI SULLA TANGENZIALE CON LA CHIUSURA TRA SALARIA E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO A VENERDI DALLE ORE 22 ALLE 5 DEL MATTINO
    PER IL MOMENTO è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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