Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2021 ORE 19:20

AGGIORNAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA'

CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA SULL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI

PERMANGONO RALLENTAMENTI ALTEZZA VALMONTONE

IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

RIPERCUSSIONI IN ENTRATA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

DA TORRENOVA AL RACCORDO

RIMANIAMO SUL RACCORDO DOVE Cè MOLTO TRAFFICO

NEL DETTAGLIO

IN CARREGGIATA ESTERNA

CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO DELLA VIA APPIA

MENTRE IN INTERNA STESSA SITUAZIONE

TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA

ALTRE CODE PER TRAFFICO

SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

VERSO OSTIA

SEMPRE VERSO OSTIA PER UN INCIDENTE

SI STA IN CODA SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA RACCORDO

RICORDIAMO CHE STASERA DALLE 20 A MEZZANOTTE, È IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO CHE INTERESSERÀ UNICAMENTE IL CONSORZIO ROMA TPLLA RETE ATAC SARÀ INVECE REGOLARMENTE IN SERVIZIO COMPRESE LE LINEE NOTTURNE

SEMPRE QUESTA SERA ATTIVI CANTIERI SULLA TANGENZIALE CON LA CHIUSURA TRA SALARIA E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO A VENERDI DALLE ORE 22 ALLE 5 DEL MATTINO

