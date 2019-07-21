Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 21 LUGLIO 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOALRE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMEMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA’
LE ALTRE NOTIZIE
RICORDIAMO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA
PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS
IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI
PER GLI EVENTI
TERMINA OGGI 21 LUGLIO A OSTIA LA SETTIMA EDIZIONE DEL RALLY DI ROMA CAPITALE
SCATTATE GIA’ DA VENERDI’ NOTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’
FINO A LUNEDI’
SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO TRA LE ALTRE STRADE ANCHE SUL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E PIAZZA DEI RAVENNATI,
VIALE DELLA MARINA, PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, TRA ALLESTIMENTI ED EVENTO VERO E PROPRIO SONO PREVISTE MODIFICHE PER 8 COLLEGAMENTI
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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