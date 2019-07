Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 21 LUGLIO 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOALRE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMEMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA’

LE ALTRE NOTIZIE

RICORDIAMO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA

PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS

IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI

PER GLI EVENTI

TERMINA OGGI 21 LUGLIO A OSTIA LA SETTIMA EDIZIONE DEL RALLY DI ROMA CAPITALE



SCATTATE GIA’ DA VENERDI’ NOTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

FINO A LUNEDI’

SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO TRA LE ALTRE STRADE ANCHE SUL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E PIAZZA DEI RAVENNATI,

VIALE DELLA MARINA, PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA



SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, TRA ALLESTIMENTI ED EVENTO VERO E PROPRIO SONO PREVISTE MODIFICHE PER 8 COLLEGAMENTI

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

