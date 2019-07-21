Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 21 LUGLIO 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA ROMA-FIUMICINO
SU VIA DI PRATICA CODE TRA LA PONTINA E VIA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DEL VILLAGGIO AZZURRO
RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBRE LE DIREZIONI
SULL’AURELIA CODE TRA ARANOVA E CENTRO TRE DENARI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA FLACCA CODE NEI PRESSI DI SPERLONGA, DELLA PIANA DI SANT’AGOSTINO E DI FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEMPRE A FORMIA STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA
CODE SULLA VIA DOMIZIANA TRA LO SVINCOLO PER PENITRO E FORMIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA STRADA LITORANEA RALLENTAMENTI E CODE TRA FOCE VERDE E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral