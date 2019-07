Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 21 LUGLIO 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA

RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO IN ENTRAMBRE LE DIREZIONI

SULL’AURELIA CODE TRA ARANOVA E CENTRO TRE DENARI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI VIA DEL GENIO CIVILE E DI VIA DEL CINEMA VERSO ANZIO

SULLA FLACCA CODE NEI PRESSI DI SPERLONGA, DELLA PIANA DI SANT’AGOSTINO E DI FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEMPRE A FORMIA STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA

SULLA STRADA LITORANEA RALLENTAMENTI E CODE TRA FOCE VERDE E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO

