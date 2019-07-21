Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 21 LUGLIO 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA
RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO IN ENTRAMBRE LE DIREZIONI
SULL’AURELIA CODE TRA ARANOVA E CENTRO TRE DENARI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI VIA DEL GENIO CIVILE E DI VIA DEL CINEMA VERSO ANZIO
SULLA FLACCA CODE NEI PRESSI DI SPERLONGA, DELLA PIANA DI SANT’AGOSTINO E DI FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEMPRE A FORMIA STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA
SULLA STRADA LITORANEA RALLENTAMENTI E CODE TRA FOCE VERDE E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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