Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 21 LUGLIO 2019 ORE 13.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA OSTIA E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
LE ALTRE NOTIZIE
RICORDIAMO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA
PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS
IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI
PER GLI EVENTI
TERMINA OGGI 21 LUGLIO A OSTIA LA SETTIMA EDIZIONE DEL RALLY DI ROMA CAPITALE
SCATTATE GIA’ DA VENERDI’ NOTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’
FINO A LUNEDI’
SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO TRA LE ALTRE STRADE ANCHE SUL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E PIAZZA DEI RAVENNATI,
VIALE DELLA MARINA, PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, TRA ALLESTIMENTI ED EVENTO VERO E PROPRIO SONO PREVISTE MODIFICHE PER 8 COLLEGAMENTI
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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