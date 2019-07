Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 21 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA OSTIA E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.

SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI.

PER GLI EVENTI, TERMINA OGGI 21 LUGLIO A OSTIA LA SETTIMA EDIZIONE DEL RALLY DI ROMA CAPITALE. SCATTATE GIA’ DA VENERDI’ NOTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’.

FINO A LUNEDI’ SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO. TRA LE ALTRE STRADE ANCHE SUL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E PIAZZA DEI RAVENNATI,

VIALE DELLA MARINA, PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA



