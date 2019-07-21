Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 21 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA;
TRAFFICO INTENSO CON CODE SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN COMPLANARE DIREZIONE ROMA;
PER CHI VIAGGIA SULLA VIA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
SULLA LITORANEA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA TORVAIANICA E CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA PALIDORO E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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