Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2020 ore 07:30

APRIAMO CON LA VIABILITA’ DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E A24; MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E ARDEATINA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

TRAFFICO INTENSO INVECE PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E TRIGORIA IN DIREZIONE ROMA;

CODE SULL’ARDEATINA TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI TORRICOLA IN ENTRATA;

SULLA NETTUNENSE SI RALLENTA INVECE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE APPIA;

SI PROCEDE A RILENTO SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO IN ENTRATA;

INFINE, SULLA TIBURTINA DISAGI TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;

