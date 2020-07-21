Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2020 ore 18:15

di - 21 Luglio 2020 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 21 LUGLIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CAREREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    IN INTERNA, INVECE SI RALLENTA DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TORCERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
    RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
    SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CI SPOSTIAMO PIU’ A NORD, SULLA CASSIA, DOVE SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
    E INFINE, SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
    DA FEDERFICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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