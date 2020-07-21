Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 21 LUGLIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CAREREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA, INVECE SI RALLENTA DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TORCERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO PIU’ A NORD, SULLA CASSIA, DOVE SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
E INFINE, SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
DA FEDERFICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral