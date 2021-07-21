Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2021 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL21 LUGLIO 2021 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’AUTOSTRADA A1 UN INCENDIO DIVAMPATO IN CARREGGIATA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, BLOCCA IL TRAFFICO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E L’ALLACCIO COL GRA NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSO IL TRATTO DI STRADA.
PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA LE USCITE PER CASSIA E SALARIA;
DISAGI POI SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI PROCEDE IN COLONNA TRA PONTE MILVIO E LA CIRCONVALLAZIONE SALARIA IN DIREZIONE EST;
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
ORA UNO SGUARDO AGLI EVENTI. TORNA IL RALLY DI ROMA CAPITALE, LA MANIFESTAZIONE GIUNTA ALLA IX EDIZIONE SI SVOLGERA’ NELLE GIORNATE DEL 23, 24 E 25 LUGLIO, ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL EVENTO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral