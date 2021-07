Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL21 LUGLIO 2021 ORE 19:20 FEDERICO MONTI

ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’AUTOSTRADA A1 PER UN INCENDIO DIVAMPATO IN CARREGGIATA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E L’ALLACCIO COL GRA NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSO IL TRATTO DI STRADA.

PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE UN SECONDO INCIDENTE OCCORSO IN CARREGGIATA ESTERNA CONGESTIONA FORTEMENTE LA CIRCOLAZIONE DELL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE, TRA LE USCITE PER LAURENTINA E PRENESTINA. CODE POI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E APPIA E, AVANTI ANCORA, TRA LA CASSIA E LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD.

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA E CASTEL ROMANO L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA;

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

ORA UNO SGUARDO AGLI EVENTI. TORNA IL RALLY DI ROMA CAPITALE, LA MANIFESTAZIONE GIUNTA ALLA IX EDIZIONE SI SVOLGERA’ NELLE GIORNATE DEL 23, 24 E 25 LUGLIO, ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL EVENTO.

