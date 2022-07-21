Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2022 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 21 LUGLIO 2022 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI
UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A24 TRATTO URBANO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SUL RACCORDO CODE TRA PONTINA E APPIA IN ESTERNA.
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO DIREZIONE CIVITAVECCHIA
RICORDIAMO CHE PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S – LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PRIRAMIDE;
PER TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLO STATO DEL SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE, VI INVITIAMO A SEGUIRCI SUI NUOVI CANALI SOCIAL E SUL CANALE TELEGRAM DI ASTRAL SPA
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral