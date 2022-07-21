Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2022 ore 20:30

di - 21 Luglio 2022 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 21 LUGLIO 2022 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI
    UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULL’A24 TRATTO URBANO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
    SUL RACCORDO CODE TRA PONTINA E APPIA IN ESTERNA.
    SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
    SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    RICORDIAMO CHE PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S – LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PRIRAMIDE;
    PER TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLO STATO DEL SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE, VI INVITIAMO A SEGUIRCI SUI NUOVI CANALI SOCIAL E SUL CANALE TELEGRAM DI ASTRAL SPA
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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