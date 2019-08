Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 21 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

AGGIORNIAMO SUBITO LA SITUAZIONE SULLA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO, FORZE DELL’ORDINE E PERSONALE ASTRAL SPA

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AERITERIE DELLA CAPITALE

SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA VIA DI FIORANELLO E DA DIVINO AMORE IN ENTRABE LE DIREZIONI CAUSA INCIDENTE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI; REGOLARMENTE ATTIVA LA CIRCOLAZIONE TRA TERMINI E ANAGNINA

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

