Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 21 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CAUSA INCIDENTE TRA LA STORTA E GIUSTINIANA
SU VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI DAL GRA A SETTECAMINI IN DIREZIONE TIVOLI.
SU VIA ARDEATINA RISOLTO INCIDENTE MA SI STA ANCORA IN CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E IL DIVINO AMORE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER PROBLEMA TECNICO A TORA SULLA LA LINEA AD ALTA VELOCITA ROMA-NAPOLI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I CONVOGLI IN VIAGGI
INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI; REGOLARMENTE ATTIVA LA CIRCOLAZIONE TRA TERMINI E ANAGNINA
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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