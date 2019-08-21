Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 21 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.
SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DA LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI.
SI STA IN CODA SULLA FLACCA TRA FORMIA A GAETA E SU VIA DOMITIANA CAUSA INCIDENTE TRA FORMIA E SANTA CROCE NELLI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA ROMA-NAPOLI, TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA. REGISTRATI RITARDI FINO A 35 MINUTI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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