Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 10:30

SALVO PRESENZA DI NUOVI FOCOLAI PREVISTA IN MATTINATA LA RIAPERTURA DELLA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI.

SULLA A24 ROMA-L’AQUILA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO MANDELA PER LAVORI E PIU AVANTI SEMPRE SULLA A24 CODE AL CONFINE CON L’ABBRUZZO IN DIREZIONE L’AQUILA

SULLA LITORANEA ANCORA CODE A TRATTI DA LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA NETTUNENSE FA FRATTOCCHIE A FONTANA DI PAPA IN ENTRABE LE DIREZIONI

SI STA IN CODA SULLA FLACCA TRA TERRACINA E GAETA E SU VIA DOMITIANA CAUSA INCIDENTE TRA FORMIA E SANTA CROCE NELLI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE OGGI SARA SOPPRESSA LA TRATTA URBANA DELLA ROMA- CIVITACASTELLANA VITERBO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

