Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 21 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SALVO PRESENZA DI NUOVI FOCOLAI PREVISTA NELLA GIORNATA DI OGGI LA RIAPERTURA DELLA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI.
SULLA A24 ROMA-L’AQUILA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO MANDELA PER LAVORI E PIU AVANTI SEMPRE SULLA A24 CODE AL CONFINE CON L’ABBRUZZO IN DIREZIONE L’AQUILA
CODE A TRATTI SU VIA AURELIA ALTEZZA SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA LITORANEA ANCORA CODE A TRATTI DA LIDO DI CASTEL FUSANO AD ANZIO NEI DUE SENSI.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA NETTUNENSE DA FRATTOCCHIE A FONTANA DI PAPA IN ENTRABE LE DIREZIONI
SI STA IN CODA SULLA FLACCA TRA SPERLONGA E GAETA E SU VIA DOMITIANA E VIA APPIA TRA FORMIA E SANTA CROCE NELLI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE OGGI SARA SOPPRESSA LA TRATTA URBANA DELLA ROMA- CIVITACASTELLANA VITERBO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral