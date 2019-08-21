Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 21 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SALVO PRESENZA DI NUOVI FOCOLAI PREVISTA NELLA GIORNATA DI OGGI LA RIAPERTURA DELLA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI.
SULLA A24 ROMA-L’AQUILA CODA PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA CASTEL MADAMA A VICOVARO MANDELA E PIU AVANTI SEMPRE CODE SULLA A24 AL CONFINE CON L’ABBRUZZO IN DIREZIONE L’AQUILA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA CIVITAVECCHIA DA VALCANNETO A SANGUINARA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS DIREZIONE ROMA ALTEZZA PRATO ROSETO
CODE A TRATTI SU VIA AURELIA ALTEZZA SANTA MARINELLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA LITORANEA ANCORA CODE A TRATTI DA LIDO DI CASTEL FUSANO AD ANZIO NEI DUE SENSI.
SI STASEMPRE IN CODA SULLA FLACCA TRA SPERLONGA E GAETA E SU
VIA DOMITIANA E
VIA APPIA TRA FORMIA E SANTA CROCE NELLI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE OGGI SARA SOPPRESSA LA TRATTA URBANA DELLA ROMA- CIVITACASTELLANA VITERBO
RICORDIAMO CHE A SPERLONGA OGGI CI SARÀ LA MANIFESTAZIONE TEATRALE, “I PALLONARI” CONSENTITO IL TRANSITO E LA SOSTA TEMPORANEA IN PIAZZA FONTANA AI MEZZI NECESSARI PER L’ ALLESTIMENTO DELL’ EVENTO
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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