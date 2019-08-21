Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 21 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTEZIONE.
SULLA A24 ROMA-L’AQUILA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA CASTEL MADAMA A VICOVARO MANDELA;
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA;
INFINE, RICORDIAMO CHE A SPERLONGA OGGI CI SARÀ LA MANIFESTAZIONE TEATRALE, “I PALLONARI”. CONSENTITO IL TRANSITO E LA SOSTA TEMPORANEA IN PIAZZA FONTANA AI MEZZI NECESSARI PER L’ ALLESTIMENTO DELL’ EVENTO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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