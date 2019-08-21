Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 21 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTENZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’APPIA;
SULLA A24 ROMA-L’AQUILA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA CASTEL MADAMA A VICOVARO MANDELA;
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE POMEZIA;
PER CHI VIAGGIA INVECE SULLA LITORANEA, RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE, RICORDIAMO CHE A SPERLONGA OGGI CI SARÀ LA MANIFESTAZIONE TEATRALE, “I PALLONARI”. CONSENTITO IL TRANSITO E LA SOSTA TEMPORANEA IN PIAZZA FONTANA AI MEZZI NECESSARI PER L’ ALLESTIMENTO DELL’ EVENTO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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