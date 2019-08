Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 21 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTENZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA VIA DEL MARE;

PERMANGONO INVECE CODE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN USCITA;

SULLA A24 ROMA-L’AQUILA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA CASTEL MADAMA A VICOVARO MANDELA;

PER CHI VIAGGIA INVECE SULLA LITORANEA, RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE LA FL7 ROMA TERMINI-FORMIA E’SOSPESA PER GUASTO TECNICO IN DIREZIONE NAPOLI, TRA TORRICOLA E POMEZIA SANTA PALOMBA.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral