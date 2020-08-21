Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2020 ORE 10:20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CODE AL MOMENTO SEGNALATE SULLA VIA DOMITIZIANA TRA FORMIA E GIANOLA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA STESSA SITUAZIONE SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA QUESTA VOLTA NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVANIANICA NEI DUE SENSI
SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA CONTINUANO FINO AL 23 AGOSTO GLI INTERVENTI DI RINNOVO DELLA STAZIONE DI EUR FERMI, TRA LE STAZIONI EUR MAGLIANA E LAURENTINA SONO QUINDI ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB4.
E CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDO CHE CON IL NUOVO PROVVEDIMENTO EMANATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE VIGE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANCHE ALL’APERTO DALLE 18:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO; SONO ANCHE VIETATE TUTTE LE ATTIVITÀ LEGATE AL BALLO
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral