Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2021 ORE 12:20

SULL’A1 FIRENZE ROMA TRAFFICO INTENSO PER LAVORI TRA GUIDONIA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMANORD PER DIFFICOTA’ D’IMMISSIONE SULL’A1 CON CODE A PARTIRE DA FIANO ROMANO

A SEGUIRE CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE SEMPRE DIREZIONE FIRENZE

SU VIA CASSIA INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, TRA RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA

TERMINATI I LAVORI SULLA VIA OSTIENSE,RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA CENTRO GIANO-BERNOCCHI . I BUS DI ZONA RIPRENDONO IL NORMALE ITINERARIO

SU VIA LITORANEA CODE TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

LA CIRCOLAZIONE SULLA LINE DELLA METRO C E’ STATA RIATTIVATA NELLA TRATTA ALESSANDRINOPANTANO. CIRCOLAZIONE INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA SAN GIOVANNIALESSANDRINO

SEMPREIN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO

IN VIGORE L’ORARIO LUNGO DEL FINE SETTIMANA A PARTIRE DAL VENERDì PER I SERVIZI DELLE METROPOLITANE A/B-B1 E C. LE ULTIME CORSE PARTIRANNO ALL’01.30

