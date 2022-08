Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2022 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DALL’A1 ROMA NAPOLI DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI VALMONTONE

SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE EUR TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE

CODE PER TRAFFICO SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE

CODE SULLA A24 NEI PRESSI DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN INGRESSO VERSO LA CAPITALE

TRAFFICATA POI LA VIA LITORANEA NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SONO IN CORSO I LAVORI SULLA LINEA DELLA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO

FINO A DOMANI 21 AGOSTO E’ INTERROTTA LA TRATTA ROMA OSTIENSE-FIUMICINO AEROPORTO E SOSPESO IL LEONARDO EXPRESS

IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

INFINE, LA METROMARE

DA LUNEDì 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LAVORI IN FASCIA ORARIA DIURNA PRESSO LA STAZIONE STELLA POLARE,

IL SERVIZIO NON SUBISCE ALCUNA MODIFICA.

RICORDIAMO INOLTRE CHE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO.

IL SERVIZIO E’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA ANCHE NELLE ORE SERALI;

LE OPERAZIONI RIPRENDONO IL 5 SETTEMBRE.

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO

