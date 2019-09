Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA

CHIUSA AL TRAFFICO VIA POLENSE PER UNA FRANA TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO DEVIATO IN VIA DI LUNGHEZZINA, VIA DEL CASALONE, LARGO ROTELLO E VIA MASSA SAN GIULIANO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

PERCORRENDO VIA SALARIA, RALLENTAMENTI A MONTEROTONDO SCALO, ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE CIRCEO IN DIREZIONE ROMA

IN VIA FLAMINIA SI RALLENTA A CASTELNUOVO DI PORTO, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA ROMA NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD APRILIA, SI STA IN CODA IN VIA DELLA COGNA, ALL’ALTEZZA DI VIA VESUVIO NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER LATINA CON RIPERCUSSIONI NEI DUE SENSI DI MARCIA

