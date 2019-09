Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER LATINA IN DIREZIONE TERRACINA

AD APRILIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO IN VIA CARROCETO TRA VIA VERDI E VIA GUARDAPASSO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTRI URBANI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CHIUSA AL TRAFFICO VIA POLENSE PER UNA FRANA TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO DEVIATO IN VIA DI LUNGHEZZINA, VIA DEL CASALONE, LARGO ROTELLO E VIA MASSA SAN GIULIANO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

INFINE SULLA STRADA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI A SORA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA PONTE MARZIANO E LARGO SAN LORENZO NEI DUE SENSI DI MARCIA

Servizio fornito da Astral