Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER LATINA IN DIREZIONE TERRACINA
AD APRILIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO IN VIA CARROCETO TRA VIA VERDI E VIA GUARDAPASSO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTRI URBANI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CHIUSA AL TRAFFICO VIA POLENSE PER UNA FRANA TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO DEVIATO IN VIA DI LUNGHEZZINA, VIA DEL CASALONE, LARGO ROTELLO E VIA MASSA SAN GIULIANO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
INFINE SULLA STRADA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI A SORA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA PONTE MARZIANO E LARGO SAN LORENZO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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