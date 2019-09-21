Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR
SULLA VIA DEL MARE A POMEZIA, RALLENTAMENTI TRA VIA MATTEOTTI E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA TIBURTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
SI RALLENTA IN VIA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA LA NOMENTANA BIS E VIA MONTE LIVATA NELLE DUE DIREZIONI
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