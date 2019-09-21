Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ROMANINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A SCAROFANO TRAFFICO RALLENTATO SULLA PROVINCIALE SACROFANESE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA TOSATO E VIA LA SPEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA TRA LA NOMENTANA BIS E VIA VALLE DIE CORSI NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA TIBURTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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