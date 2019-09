Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA

SI STA IN CODA SULLA VIA DEL MARE TRA PRATICA DI MARE E POMEZIA IN DIREZIONE PONTINA

AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA GIUSEPPE VERDI TRA VIA MASCAGNI E VIA DELEDDA NEI DUE SENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONI IN VIA CARROCETO

PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FONTANA DI PAPA

INFINE A FORMIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO IN VIA APPIA SUD ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA VARIANTE DEL GARIGLIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

Servizio fornito da Astral