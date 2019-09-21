Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E DIRAMAZIONE ROMA NORD
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA TRA LA NOMENTANA BIS E VIA VALLE DEI CORSI NEI DUE SENSI
CHIUSA AL TRAFFICO VIA POLENSE PER UNA FRANA TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO DEVIATO IN VIA DI LUNGHEZZINA, VIA DEL CASALONE, LARGO ROTELLO E VIA MASSA SAN GIULIANO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
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