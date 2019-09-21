Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO LA VIA DEL MARE SI STA IN CODA PER LAVORI TRA PRATICA DI MARE E POMEZIA IN DIREZIONE PONTINA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIO
A FORMIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO IN VIA APPIA SUD ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA VARIANTE DEL GARIGLIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
A CECCANO RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA TRA VIA ANIME SANTE E VIA GAETA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE A SORA SULLA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI TRAFFICO RALLENTATO TRA PIAZZA NAPOLI E VIA MARSICANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE AL TRAFFICO VIA POLENSE PER UNA FRANA TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO DEVIATO IN VIA DI LUNGHEZZINA, VIA DEL CASALONE, LARGO ROTELLO E VIA MASSA SAN GIULIANO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
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