Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 UMBERTO VERINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
NON SI SEGNALANO AL MOMENTO DIFFICOLTÀ SULLE PRINCICPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
RAMMENTIAMO CHE DOMANI, DOMENICA 22 NEL COMUNE DI PALESTRINA A CAUSA DELLA RIMOZIONE DI UN CONGEGNO BELLICO INESPLOSO È STATO PIANIFICATO UN PIANO DI EVACUZIONE. LE NUMEROSE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SARANNO GESTITE DA ASTRAL S.P.A TRA LE 7:00 DEL MATTINO E FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI. TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EVENTO SONO CONSULTABILI SUL IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
RAMMENTIAMO CHE RESTA CHIUSA AL TRAFFICO A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO LA VIA POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO DEVIATO IN VIA DI LUNGHEZZINA, VIA DEL CASALONE, E VIA MASSA SAN GIULIANO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO. OGGI E DOMANI LA METRO B RESTA CHIUSA NEL TRATTO CHE VA DA CASTRO PRETORIO E FINO ALLA STAZIONE LAURENTINA, ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI. ATTIVA INVECE LA CIRCOLAZIONE TRA CASTRO PRETORIO ED IL CAPOLINEA REBIBBIA/IONIO
PER IL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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