Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 UMBERTO VERINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SEGNALANO CODE TRA PONTINA ED APPIA IN ESTERNA
RAMMENTIAMO CHE DOMANI, DOMENICA 22 NEL COMUNE DI PALESTRINA A CAUSA DELLA RIMOZIONE DI UN CONGEGNO BELLICO INESPLOSO È STATO PIANIFICATO UN PIANO DI EVACUZIONE. LE NUMEROSE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SARANNO GESTITE DA ASTRAL S.P.A DALLE 7:00 DEL MATTINO E FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI. TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EVENTO SONO CONSULTABILI SUL IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
RESTA CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA POLENSE A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO DEVIATO IN VIA DI LUNGHEZZINA, VIA DEL CASALONE, E VIA MASSA SAN GIULIANO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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