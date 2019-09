Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 UMBERTO VERINI

INIZIAMO DALLA VIA CASILINA DOVE SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA IN ENTRAMBI I SENSI

RAMMENTIAMO CHE OGGI, IN OCCASIONE DELLA VISITA DI PAPA FRANCESCO AD ALBANO LAZIALE SONO NUMEROSE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CHE INTERESSANO LE VIE DELLA CITTÀ. ALLE 18:00 SARÀ CELEBRATA LA SANTA MESSA A PIAZZA PIA. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

RAMMENTIAMO CHE DOMANI, DOMENICA 22 NEL COMUNE DI PALESTRINA A CAUSA DELLA RIMOZIONE DI UN CONGEGNO BELLICO INESPLOSO È STATO PIANIFICATO UN PIANO DI EVACUZIONE. LE NUMEROSE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SARANNO GESTITE DA ASTRAL S.P.A DALLE 7:00 DEL MATTINO E FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI. TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EVENTO SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO. OGGI E DOMANI LA METRO B RESTA CHIUSA NEL TRATTO CHE VA DA CASTRO PRETORIO E FINO ALLA STAZIONE LAURENTINA, ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI. ATTIVA INVECE LA CIRCOLAZIONE TRA CASTRO PRETORIO ED IL CAPOLINEA REBIBBIA/IONIO

