Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 18:30

BUONA SERA E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

SULLA VIA CASILINA SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA IN ENTRAMBI I SENSI

SULLA PONTINA SI STA IN CODA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

RAMMENTIAMO CHE OGGI, IN OCCASIONE DELLA VISITA DI PAPA FRANCESCO AD ALBANO LAZIALE SONO NUMEROSE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CHE INTERESSANO LE VIE DELLA CITTÀ. ALLE 18:00 HA AVUTO INIZIO LA SANTA MESSA A PIAZZA PIA. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

RAMMENTIAMO CHE DOMANI, DOMENICA 22 NEL COMUNE DI PALESTRINA A CAUSA DELLA RIMOZIONE DI UN CONGEGNO BELLICO INESPLOSO È STATO PIANIFICATO UN PIANO DI EVACUZIONE. LE NUMEROSE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SARANNO GESTITE DA ASTRAL S.P.A DALLE 7:00 DEL MATTINO E FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI. TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EVENTO SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

