Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SULLA PONTINA SI STA IN CODA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SPOSTIAMOCI SULLA VIA CASILINA DOVE SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA IN ENTRAMBI I SENSI
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO NEI DUE SENSI
PASSIAMO SULLA VIA NETTUNENSE SULLA QUALE SI STA IN CODA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE DOMANI NEL COMUNE DI PALESTRINA A CAUSA DELLA RIMOZIONE DI UN CONGEGNO BELLICO INESPLOSO È STATO PIANIFICATO UN PIANO DI EVACUZIONE. LE NUMEROSE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SARANNO GESTITE DA ASTRAL S.P.A DALLE 7:00 DEL MATTINO E FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI. TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EVENTO SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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