Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2020 ORE 07:20 FRANCESCO TITOTTO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA VIA DI TORRENOVA PER IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE TUSCOLANA CIVITAVECCHIA

SUL RACCORDO SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA VIA DI TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO

SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA VILLA SPADA E AEREOPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA

ANCHE SULLA STATALE APPIA TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE A PARTIRE DA CIAMPINO AEREOPORTO

SULLA REGIONALE NETTUNENSE CODE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA

SU VIA DI PRATICA TRAFFICO INTENSO PROVOCA RALLENTAMENTI TRA VIA DEL MARE E VIA DI CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18 ALLE 6.

PER CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

