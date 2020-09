Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2020 ORE 11:20 FRANCESCO TITOTTO

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA

SULLA A1 ROMA NAPOLI SI SEGNALA UN VEICOLO FERMO O IN AVARIA TRA FROSINONE E CEPRANO.

PRESTARE ATTENZIONE

CODE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI VENTIREEESIMO

SULLA ARDEATINA CODE IN ENTRATA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TORRICOLA

SULLA REGIONALE NETTUNENSE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZINOE FERROVIARIA DI CECCHINA

SEMPRE SULLA NETTUNENSE CODE ANCHE PIU’ SU ALL’INTERSEZIONE CON LA STATALE APPIA IN DIREZIONE DI QUESTA

PER I LAVORI:

A Roma Chiuso per lavori stradali il cavalcavia di #viale dellaVittoria, deviate linee #Bus

05-014-015-064

di lavori in corso loc. #Palestrina #21settembre

intervento alla rete #idrica territoriale

⛔divieto di transito: ➧ via Cavour ➧ via delle Capanne ➧ via Montello ➧ via Piave

lavori in corso loc. #Marino #21settembre

intervento alla #fibraottica territoriale

Segnale di pericolo senso unico alternato: ➧ Corso Vittoria Colonna ➧ Via Capo D’acqua ➧ Via Trilussa

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18 ALLE 6.

PER CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

