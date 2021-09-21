Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2021 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA VIABILITÀ DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E A24.
E SEMPRE SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, SI RALLENTA ANCORA TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA;
ATTENZIONE INVECE PER CHI È IN VIAGGIO SULLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA BLOCCATO CON LUNGHE CODE SU VIALE DEL FORO ITALICO TRA LA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN DIREZIONE EST.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA DOVE SI RALLENTA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA;
INFINE, CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA DEL COMMERCIO E IL CENTRO ABITATO DI APRILIA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral