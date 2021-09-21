Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2021 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2021 ORE 18:35 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI DISAGI SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E A24.
E SEMPRE SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, INCOLONNAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA;
ATTENZIONE INVECE PER CHI È IN VIAGGIO SULLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA BLOCCATO CON LUNGHE CODE SU VIALE DEL FORO ITALICO TRA LA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN DIREZIONE EST.
CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI;
FORTI RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VIA DI TOR CERVARA NEI DUE SENSI;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA DOVE SI RALLENTA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA;
INFINE, CODE SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral