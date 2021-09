Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE E CIRCOLAZIONE FINALMENTE RIPRISTINATA.

PERMANGONO INVECE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA;

CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE SU VIALE DEL FORO ITALICO TRA LA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE PER LAVORI NELL’AREA DI PIAZZA BOLOGNA, DA DOMANI, MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE, VARIAZIONI DI ITINERARIO E FERMATE INTERESSERANNO DIVERSE LINEE DI BUS. ANCHE LA LINEA S08 TERMINI-ISTRIA.

