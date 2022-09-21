Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2022 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 16.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI CON UIL TRAFFICO IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AGGIORNAMENTO SULLA TANGENZIALE
LUNGHI INCOLONNAMNETI CON CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA
A SEGUITO DI UN INCIDENTE
SIAMO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO
PER LA VIA NOMENTANA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
ALTRI DISAGI MA PER CANTIERI ATTIVI
SULLA CASSIA BIS A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI
TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO CON VIA DELLA GIUSTINIANA
NELLE DUE DIREZIONI
E SULLA VIA PONTINA
TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA
CON CODE TRA LA LOCALITA’ OLGIATA E TOMBA DI NERONE
NELLE DUE DIREZIONI
IN USCITA DAL CENTRO INCOLONNAMENTI
SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI
E SULLA NOMENTANA DALLA TANGENZIALE
TUTTO VERSO IL RACOCRDO
SULLO STESSO RACCORDO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA
E PIU’ AVANTI UN INCIDENTE RALLENTA LA CIRCOLAZIONE
ALTEZZA SVINCOLO CON LA ROMA TERAMO
IN CARREGGIATA OPPOSTA IN INTERNA
SEMPRE CODE TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE MENTRE SI GUIDA
GRAZIE DELL’ASCOLTO … APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral