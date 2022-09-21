Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2022 ore 17:45

di - 21 Settembre 2022 - 17:45

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    VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 16.20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI CON UIL TRAFFICO IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AGGIORNAMENTO SULLA TANGENZIALE
    LUNGHI INCOLONNAMNETI CON CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA
    A SEGUITO DI UN INCIDENTE
    SIAMO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO
    PER LA VIA NOMENTANA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
    ALTRI DISAGI MA PER CANTIERI ATTIVI
    SULLA CASSIA BIS A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI
    TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO CON VIA DELLA GIUSTINIANA
    NELLE DUE DIREZIONI
    E SULLA VIA PONTINA
    TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
    SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA
    CON CODE TRA LA LOCALITA’ OLGIATA E TOMBA DI NERONE
    NELLE DUE DIREZIONI
    IN USCITA DAL CENTRO INCOLONNAMENTI
    SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI
    E SULLA NOMENTANA DALLA TANGENZIALE
    TUTTO VERSO IL RACOCRDO
    SULLO STESSO RACCORDO
    CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA
    TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA
    E PIU’ AVANTI UN INCIDENTE RALLENTA LA CIRCOLAZIONE
    ALTEZZA SVINCOLO CON LA ROMA TERAMO
    IN CARREGGIATA OPPOSTA IN INTERNA
    SEMPRE CODE TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA

    DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE MENTRE SI GUIDA
    GRAZIE DELL’ASCOLTO … APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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