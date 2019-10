Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI

IN APERTURA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE, PROVOCA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA, IN DIREZIONE CENTRO. CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ NEL TRATTO TRA TOR DE CENCI E IL GRA.

DISAGI, MA PER TRAFFICO INTENSO, ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE ROMA.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA.

PRIMI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA-TERAMO

SULLA STESSA A24, NEL TRATTO URBANO, SI REGISTRANO CODE VERSO IL CENTRO TRA RACCORDO ANULARE E TANGENZIALE EST.

