Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
IN APERTURA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE, PROVOCA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA, IN DIREZIONE CENTRO. CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ NEL TRATTO TRA TOR DE CENCI E IL GRA.
DISAGI, MA PER TRAFFICO INTENSO, ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE ROMA.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA.
PRIMI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA-TERAMO
SULLA STESSA A24, NEL TRATTO URBANO, SI REGISTRANO CODE VERSO IL CENTRO TRA RACCORDO ANULARE E TANGENZIALE EST.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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