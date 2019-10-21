Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+500, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E NOMENTANA. AL MOMENTO SUL TRATTO INTERESSATO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA.
SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE E SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI ANCHE TRA ZONA L’OTTAVA E LA VIA DEL MARE.
IN CARREGGIATA INTERNA DISAGI TRA CASILINA E IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO.
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO CODE IL RACCORDO ANULARE E TRA VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CENTRO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE CENTRO, TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST.
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE TRA CASTEL ROMANO E LO STESSO RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO. PIU’ A SUD SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI CASALE ROSA, SEMPRE IN DIREZIONE ROMA.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA.
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO:
CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO TRA TORRICOLA E POMEZIA SANTA PALOMBA PER LE LINEE FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO. SI REGISTRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral