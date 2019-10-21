Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA.
AL MOMENTO SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E NOMENTANA. SUL TRATTO INTERESSATO SI CIRCOLA NUOVAMENTE SU TRE CORSIE.
SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE E SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI ANCHE TRA ZONA L’OTTAVA E LA VIA DEL MARE.
IN CARREGGIATA INTERNA DISAGI TRA CASSIA VEIENTANA E NOMENTANA, PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO.
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO CODE IL RACCORDO ANULARE E TRA VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CENTRO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE CENTRO, TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST.IN DIREZIONE OPPOSTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PERMANGONO CODE TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO.
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO:
CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA IN SEGUITO AD UN GUASTO TECNICO TRA TORRICOLA E POMEZIA SANTA PALOMBA PER LE LINEE FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO. I TRENI HANNNO REGISTRATO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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